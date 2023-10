Siegfried und Oliver Fietz geben musikalisch Hoffnung

Im Lied „Jetzt unterwegs sein“ beschreibt er, wie die Menschen in Frieden zusammenleben können. In seinem Song „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ erzählt Fietz von der verändernden Kraft des Glaubens, die auch zur Versöhnung bereit mach. In „Wo du geliebt wirst“ geht es um die Liebe Gottes zu allen Menschen. „Gut dran sind die“ erinnert an Psalm 1, den Text des Liedes hat Siegfried Fietz geschrieben. Mit „Von Gott berufen“ wurde der bekannte Psalm 23 neu vertont, der Text stammt aus der Feder von Helwig Wegner-Nord.