So steht es um die Unterkünfte für Geflüchtete in Herborn

Bis zu 60 Geflüchtete sollen ab Oktober in den Containern in der Herborner Littau unterkommen.

Bis zu 60 Geflüchtete sollen ab Oktober in den Containern in der Herborner Littau unterkommen.

In der Herborner Littau stehen die Container, in die bald 60 Flüchtlinge einziehen sollen. Die Unterkunft in der Konferenzhalle blieb dagegen komplett leer. So geht es weiter.