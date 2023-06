Herborn-Merkenbach. Der TTC Merkenbach lädt für Samstag, 1. Juli, zum Sommerfest ein. Beginn ist um 12 Uhr an der Grillhütte in Merkenbach. Für Essen und Getränke ist reichlich gesorgt. Der Verein freut sich über zahlreiche Gäste, die an der Grillhütte einen schönen Nachmittag verbringen möchten.