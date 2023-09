Sommerfest im Herborner Haus der Jugend

Parallel zum Fest findet eine Zukunftswerkstatt in Kooperation mit der Awo Lahn-Dill statt. Interessierte bis 21 Jahre können mit Vertretern der städtischen Politik ins Gespräch zu kommen und Wünsche und Kritik direkt bei Entscheidungsträgern zu Gehör bringen. So möchte das Haus der Jugend einen „direkten Draht“ in die politischen Gremien herstellen. Eine Sitzung des Jugendforums soll bald folgen. Eine Teilnahme am Jugendforum ist für alle Kinder und Jugendliche möglich, die zwischen 13 und 21 Jahren alt sind und in Herborn wohnen oder hier zur Schule gehen.