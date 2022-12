Sparda-Bank gibt 55.000 Euro für gute Zwecke

Das „Haus der Jugend“ in Herborn, das täglich 20 bis 30 Kinder und Jugendliche besuchen, ist auch Anlaufstelle für Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen. Für sie ist eine Werkstatt in der benachbarten Scheune eingerichtet, stellte Claudio Brütting das Angebot vor. „Wir hören den jungen Menschen auch zu, wenn sie erzählen, was sie auf der Seele haben“, sagte Brütting.