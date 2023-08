Sperrungen an A45-Anschlussstellen bei Herborn-Süd

Herborn. Auf der Autobahn 45 kommt es an den kommenden Wochenenden zu Sperrungen. An der Anschlussstelle Herborn-Süd müsse die Auffahrt in Richtung Frankfurt von Samstag, 26. August, 22 Uhr, bis Montag, 28. August, 4 Uhr, gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit.