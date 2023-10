Sperrungen in der Anschlussstelle Herborn-West 

Herborn. Die Autobahn Westfalen führt im Zuge des geplanten, sechs-streifigen Ausbaus der A45 zwischen den Talbrücken Lützelbach und Onsbach weitere Erkundungsbohrungen aus. Diese finden im Bereich der Anschlussstelle Herborn-West statt. Für die Einrichtung unterschiedlicher Baustellenverkehrsführungen sind Sperrungen notwendig. Am Freitag, 3. November, ist die Rampe der B255 in Fahrtrichtung Herborn – und somit die Auffahrt auf die A45 in Fahrtrichtung Dortmund in der Zeit von 19 bis 24 Uhr gesperrt. Von Freitag, 24. November, ab 19 Uhr, bis Sonntag, 26. November, um 24 Uhr, ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Frankfurt sowie die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt (aus Herborn kommend/B255) gesperrt. Die nächste Sperrung ist von Freitag, 1. Dezember, um 22 Uhr bis Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr geplant. In dieser Zeit ist die Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt (aus dem Westerwald kommend/B255) gesperrt. Als letztes ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Dortmund von Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr bis Sonntag, 3. Dezember, um 21 Uhr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen über die angrenzenden Anschlussstellen Dillenburg und Herborn-Süd.