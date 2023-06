Sprechtag beim Sozialamt

Herborn. Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Gießen bietet am Dienstag, 20. Juni, einen Sprechtag in Herborn an. Dieser findet von 14 bis 16 Uhr im Trauzimmer des Rathauses Herborn (Hauptstraße 39) statt. Dort kann in Angelegenheiten rund um das Schwerbehindertenrecht beraten werden. Es können auch Anträge gestellt werden. Schwerbehindertenausweise können dort nicht verlängert, geändert oder neu ausgestellt werden. In Angelegenheiten des Elterngeldrechts können Anträge ebenfalls abgegeben werden. Hier ist eine qualifizierte Beratung zum Elterngeld nach Terminvereinbarung in der Behörde in Gießen, Telefon 0641- 7936600 oder per E-Mail an postmaster@havs-gie.hessen.de möglich.