Stadtradeln Herborn mit Rekordergebnis: 80.327 Kilometer

Herborn. Die besten Teams und Einzelfahrer des Stadtradelns sind am Donnerstag für ihre zurückgelegten Kilometer ausgezeichnet worden. Verliehen wurde die Auszeichnung von der Herborner Stadtmarketing gemeinsam mit der Sparkasse Dillenburg und der Firma Schneider Sports. Bei der inzwischen siebten Auflage erreichten die Radlerinnen und Radler in der Bärenstadt mit 80.327 zurückgelegten Kilometern ein neues Rekordergebnis. 17 Teams mit insgesamt 235 aktiven Radfahrern nahmen am Stadtradeln im Aktionszeitraum vom 19. August bis 8. September teil und waren mit 2591 Fahrten für den neuen Spitzenwert verantwortlich.