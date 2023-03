Straße zwischen Burg und Uckersdorf wird wieder gesperrt

Laut Hessen Mobil wird dafür der alte Asphalt abgefräst. Anschließend wird ab einer Tiefe von 65 Zentimetern eine neue Frostschutzschicht eingebaut – außerdem noch neue Asphalttrage-, Binder- und Deckschichten. Auch die Straßenbankette am Fahrbahnrand werden erneuert, Teile der Entwässerungsgräben ausgeräumt sowie neue Schutzplanken montiert. Im weiteren Streckenverlauf in Richtung Burg werden zudem Schadstellen in der Fahrbahn beseitigt.