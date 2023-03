Straßen-Sanierung in Herborns Kernstadt sorgt für Sperrung

Die Umleitung für den Verkehr verläuft über die Friedrich-Birkendahl-Straße und die Freiherr-vom-Stein-Straße sowie alternativ über die Nassaustraße. Während der Bauarbeiten können die Bushaltestellen „Hotel Garni“ und „Kallenbachstraße“ stadteinwärts in Richtung Busbahnhof/ZOB nicht angefahren werden. Als Ersatz steuert die Stadtbus-Linie 500 in dieser Zeit die Haltestelle „Nassaustraße“ an.