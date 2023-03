Straßen werden in Herborn erneuert: Wann ist was gesperrt?

Die Bauarbeiten beginnen am Abzweig zur Kallenbachstraße und enden dort, wo sie in die Geisbergstraße und in die Straße Am Schönblick führt. Die Folge: Ab Mitte März wird die Kallenbachstraße deshalb in der Einmündung zur Dollenbergstraße für drei Wochen halbseitig gesperrt. In dieser Zeit sind der Verkehr und der Fußgängerbereich mit einer Ampel geregelt. Die Bushaltestelle Kallenbachstraße wird um 80 Meter in Höhe der Parkflächen verlegt.