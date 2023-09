Straßenbau sorgt für Umleitung in Herbornseelbach

Herborn-Seelbach. In Herbornseelbach wird die Straße „Zum Hirtenborn“ zwischen der „Hohen Straße“ und „Adlerstraße“ zurzeit grundhaft erneuert. Laut Stadtverwaltung Herborn werden ab Dienstag, 19. September, im Einmündungsbereich der „Adlerstraße“ Tiefbauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen durchgeführt. Hierfür muss der Einmündungsbereich für zwei Wochen voll gesperrt werden. Die Sportstätten im Hirtenborn und die Zufahrt für die Anlieger erfolgt in diesem Zeitraum über den Wirtschaftsweg in Verlängerung der „Goethestraße“. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen und Aufheben der Vollsperrung wird die Erreichbarkeit in Richtung Hirtenborn wieder über die Adlerstraße möglich sein.