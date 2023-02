„Tag für Mitarbeitende der Evangelischen Jugend“ 

Bad Marienberg/Herborn . Die Jugendreferenten der evangelischen Dekanate in Nord Nassau laden für Samstag, 11. März, zum Tag für Mitarbeitende ein. Das Treffen aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Jugendmitarbeiter findet von 9.30 bis 17 Uhr am evangelischen Gymnasium in Bad Marienberg statt. Es wird ein Bustransfer geben, der aus dem Dekanat Biedenkopf - Gladenbach über Herborn nach Bad Marienburg fährt. Anmeldeschluss für die Teilnahme ist am 1. März. Der Teilnehmer-Beitrag liegt bei zehn Euro zuzüglich für die Busfahrt fünf Euro, das Geld wird in bar eingesammelt. Der Tag für Mitarbeitende ist auch eine Fortbildungsveranstaltung der Jugendleitercard (Juleica). Kontakt, Informationen und die Anmeldungsmöglichkeit gibt es im Internet auf tfm.ejubig.de oder per E-Mail an: tfm@ejubig.de .