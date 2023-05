Tageswanderung der Wäller 

Herborn. Der Westerwaldverein startet anlässlich des „Tages des Wanderns“ am Sonntag, 14. Mai, zu einer Tour nach Laurenburg/ Lahn. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Schießplatz in Herborn, in Fahrgemeinschaften geht es dann nach Laurenburg. Nach der circa 10 Kilometer langen Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr und per Bahn die Rückfahrt zu den Autos. Informationen gibt es bei Dietmar Hornig unter Telefon 0151-10695838, dort kann man sich auch anmelden.