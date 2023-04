„The Best of 5” holen den 46. Herborner Rallye-Sieg

Am Ende gab es nach der Auflösung und vor der Siegerehrung eine Überraschung: Die Teams „The Best of 5” in Person von Aimée Sophie, Birgit, Mick und Sven Weber sowie Christian Pulz und „Die Dietermännchen” (Marie, Linda, Sonja, Timo und Torben Dietermann) hatten beide 73,5 Punkte erreicht, sodass ein Stechen erforderlich wurde.