Themenabend „Demenz“ in Herborn

Herborn. Der Dekanats-Diakonie-Ausschuss lädt für Donnerstag, 14. September, zu einem Themenabend mit dem Titel „Umgang mit demenziell erkrankten Menschen“ ein. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Herborn. Wenn jemand an Demenz erkrankt, dann beginnt für diese Person und ihre Angehörigen ein oft schwerer Weg. Referentin Bettina Marloth ist evangelische Pfarrerin für Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge. Sie spricht an diesem Abend über die Möglichkeiten des Umgangs mit dementiell erkrankten Menschen. Wie ist das Erleben dieser Kranken? Welche Fehler im Umgang mit ihnen sind vermeidbar? Was ist dagegen hilfreich? Bettina Marloth zeigt Zusammenhänge auf und stellt die Methode der Validation (Wertschätzung) vor.