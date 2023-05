Tour „Alles ging vom Bergbau aus“

Herborn. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland bietet im Rahmen der Tage der „Industriekultur Mittelhessen“ eine Halbtagtagestour an, welche die Geschichte der Industriekultur im Lahn-Dill-Bergland von den Kelten bis hin zur Gegenwart beleuchtet. Unter dem Motto „Alles ging vom Bergbau aus“ führt die Busfahrt durch das Scheldetal und den nördlichen Dillkreis. Neben dem Besuch der Grube „Ypsilanta“, erfahren die Teilnehmer vieles über die Geschichte der Elektrizität, der Eisenbahnentwicklung, der Entstehung der Haubergskultur bis hin zu den heute ansässigen Industrieunternehmen. Die Abfahrt mit dem Reisebus ist am Samstag, 1. Juli, um 13 Uhr am Herborner Bahnhofsvorplatz. Die Gesamtkosten betragen 30,50 Euro pro Person. Nähere Informationen und die Buchungskonditionen gibt es bei Dr. Jörg Wegerhoff vom Naturpark Lahn-Dill-Bergland unter Telefon 02776-80116 und im Internet unter https://naturpark.lahn-dill-bergland.de/naturerlebnis/veranstaltungen.