Herborn-Merkenbach. Nach drei Jahren Zwangspause veranstaltet der Turnverein am 15. und 16. Juli, wieder sein traditionelles Sommerfest mit Dorfmeisterschaft. Los geht es am Samstag um 10 Uhr auf dem Sportgelände des Turnvereins mit dem Beachvolleyballturnier. Es treten mehrere Hobby-Mannschaften gegeneinander an. Am Sonntag startet die Faustball-Dorfmeisterschaft ebenfalls um 10 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.