Uckersdorfer war der beste Ford-Autoverkäufer Deutschlands

Klös besuchte die Schule in seinem Wohnort bis 1947 und bekam in der Nachkriegszeit nur unter größten Schwierigkeiten eine Lehrstelle zum Schreiner. Die Ausbildung absolvierte er in Medenbach bei der damaligen Firma Petry. Der junge Schreinergeselle wechselte schon bald zu den Burger Eisenwerken, um dort die Betriebsabrechnungen zu machen. Nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit hängte er seinen bisherigen Beruf an den Haken und wurde Autoverkäufer bei Auto-Schwarz in Dillenburg. Dort habe er seine eigentliche Berufung gefunden, sagt er. Es dauerte nicht lange und er wurde als bester Autoverkäufer Deutschlands zu Ford in die USA eingeladen. Sein Wahlspruch, „Was man verspricht, muss man auch halten“, hatte sich bei seinen Kunden schnell herumgesprochen. Die letzten zehn Jahre seines Arbeitslebens verbrachte Klös in der Kreisverwaltung bei dem damaligen Landrat Karl Rehrmann.