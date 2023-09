Über Behindertenrechte reden

Herborn. Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales in Gießen (Versorgungsamt) bietet am Dienstag, 26. September, in Herborn einen Bürgersprechtag zum Schwerbehindertenrecht an. Von 14 bis 16 Uhr findet im Trauzimmer des Rathauses eine Beratung nach dem Schwerbehindertenrecht statt. Ratsuchende können bei dieser Gelegenheit auch Anträge auf Feststellung stellen. Die Behörde weist allerdings darauf hin, dass während der Sprechstunde die Möglichkeit, die Gültigkeitsdauer von Schwerbehindertenausweisen zu verlängern, nicht besteht. Es könnten auch keine neuen Ausweise ausgestellt werden. Anträge auf Elterngeld würden nur entgegengenommen, Beratungen zu dem Thema seien nicht möglich.