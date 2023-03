Über Bestattungen reden

Herborn. Die evangelische Kirchengemeinde Herborn lädt in der Reihe „Kreuz und Quer“ für Freitag, 17. März, zu einem Abend über das Thema Bestattungen ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Pfarrer i. R. Martin Schauß führt in die deutsche Bestattungskultur ein, die in den letzten 30 Jahren einen deutlichen Wandel erlebt hat. Eingeladen sind alle, die sich über dieses – immer noch mit Tabus besetzte Thema – informieren und damit auseinander setzen wollen. Neben Informationen auch über Kurioses aus der Bestattungskultur wird es Raum und Zeit für Diskussion und Austausch geben.