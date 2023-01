Unbekannter überfällt in Dillenburg eine Herbornerin

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht Zeugen. Sie fragt: Wer hat den Angriff am Montag um kurz vor 18 Uhr gegenüber dem Stadion beobachtet? Wem ist der Täter vor dem Angriff oder danach auf seiner Flucht in Richtung Oranien-Center aufgefallen? Hinweise zur Identität des Unbekannten oder sonstige Angaben zu dem Fall nehmen die Beamten in Dillenburg unter Telefon 02771-9070 an.