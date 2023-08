Unbekannter zündet in Herborner Aldi Lebensmittel an

HERBORN. Gleich zweimal hat ein unbekannter Mann am Montag, 21. August, im Aldi-Einkaufsmarkt in der Herborner Konrad-Adenauer-Straße versucht, ein Feuer zu legen. Verletzt worden ist dabei niemand. Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern und Kunden konnte außerdem verhindert werden, dass ein Brand in dem Discountermarkt ausbricht. Das teilt die Polizei mit.