Vollsperrung nach Verkettung von Unfällen auf B255

Unfallverursacher war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer in einem Wagen mit französischem Kennzeichen, der auf der B255 aus Richtung Herborn kommend in Richtung Mittenaar unterwegs war. Als er gegen 16.40 Uhr auf Höhe Herbornseelbach einen Laster überholte, habe der linke Außenspiegel seines Fahrzeugs das Gegenstück eines entgegenkommenden Wagens touchiert. Ein Bruchstück, das durch die Luft schleuderte, sei dann wohl gegen den Helm eines Motorradfahrers geprallt. Der 19-Jährige aus Siegbach stürzte und zog sich nach ersten Informationen einen Bruch zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.