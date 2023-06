„Unsere Ehe als wertvolles Geschenk gesehen“

Herborn-Hörbach. „Ich war 18 und mein Mann war auch noch nicht volljährig und so konnten wir am 21. Juni 1963 nur mit dem Einverständnis unserer Eltern heiraten“, erzählt Karin Kunz, die ihren Friedrich schon seit frühester Kindheit kennt. Geboren und aufgewachsen in Hörbach seien sie sich stets nahe gewesen. Und schließlich seien sie sich einig gewesen, es miteinander zu wagen - und das so früh wie möglich, da Friedrich zur Bundeswehr musste und die zusätzliche Entlohnung als Ehemann für die Gründung eines gemeinsamen Haushalts nicht unwichtig gewesen sei.