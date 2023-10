Urban Priol kann in Herborn nur einen nicht parodieren

Mit großem Elan stürzte Urban Priol sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, tauchte mit lästerlicher Lust in den Abgrund des Absurden ein.

Premiere in Herborn: Erstmals stand Urban Priol in der Kusch auf der Bühne. Und der hielt fest: Für einen Kabarettisten sei es gar nicht so einfach, die Realität zu überbieten.