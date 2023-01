Urlaub am Strand oder vor der Haustür?

HERBORN. Ferien vor der Haustür, am Strand Sonne tanken oder in der Schmiede in Uckersdorf werkeln - all das bietet die Evangelische Jugend an der Dill im Freizeitprogramm 2023 an. Die Jugendreferentinnen Astrid Slenczka und Barbara Maage sowie der Jugendreferent Hartmut Heuser freuen sich, dass die Freizeiten und Angebote nach der langen Corona-Pandemie wieder möglich sind. Die Nachfrage an den Angeboten ist groß, wer mitfahren möchte, sollte sich bald anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung.