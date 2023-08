VdK sucht Mitfahrer für Urlaub im Südschwarzwald

Herborn-Hörbach. Der VdK Hörbach veranstaltet eine 5-Tagesfahrt nach Geisingen im Südschwarzwald. Diese findet vom 30. September bis 4. Oktober statt (Samstag bis Mittwoch). Es werden vier Übernachtungen mit Halbpension und verschiedene Ausflüge angeboten. Die Kosten betragen insgesamt 450 Euro (Doppelzimmer) beziehungsweise 530 Euro für Einzelpersonen. Es sind noch einige Plätze im Bus frei und daher werden Mitfahrer gesucht. Weitere Informationen gibt es bei Dieter Panzer per E-Mail an: dieter@dieter-panzer.de oder telefonisch unter 0176-47320288. Anmeldeschluss ist am 16. September.