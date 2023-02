Herborn. Die Verbraucherberatung Herborn ist am 9. und 23. Februar (jeweils Donnerstag) wegen Fortbildung geschlossen. Vertretungsweise sind an den jeweilig darauffolgenden Freitagen die Beratungsstellen in Dillenburg und Wetzlar zu erreichen oder per Email: verbraucherberatungherborn@dhb-hessen.de.