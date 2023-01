Vitos investiert in Herborn 1,1 Millionen Euro

155 Plätze bietet die Vitos Schule für Gesundheitsberufe für angehende Pflegefachleute an, der Ausbildungsbeginn ist immer im Oktober. Der theoretische Unterricht erfolgt in mehreren Blöcken an den Schulstandorten Herborn und Weilmünster, die Praxiseinsätze haben die Nachwuchskräfte in den Vitos Kliniken in Herborn, Weilmünster und Hadamar - aber auch bei über 60 Partnern im Lahn-Dill-Kreis und den Landkreisen Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf und Gießen.