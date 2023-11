Herborn-Uckersdorf. Die Vogelfreunde Dilltal laden zur großen Vogelschau ein. Am 11. und 12. November (Samstag/Sonntag) sind im Uckersdorfer Bürgerhaus jede Menge Ziervögel zu bestaunen. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 - 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls mit Schlachtplatten, Waffeln und Kuchen bestens gesorgt, die Gerichte können auch mitgenommen oder abgeholt werden.