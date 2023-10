Vortrag bei der AWO: „Energiekosten im Blick“

Herborn. „Energiekosten im Blick“ – so ist der Titel eines Vortrags, den Nicole Hensel (Verbraucherzentrale Hessen) am Montag, 9. Oktober, im Rahmen des „Drop In(klusive)“-Treffs des AWO-Mehrgenerationenhauses Herborn hält. Bei den „Drop In(klusive)“-Treffs im Familienzentrum handelt es sich um kostenlose Zusammenkünfte für Eltern mit Kleinkindern zwischen 0 und 3 Jahren. Beginn der Veranstaltung ist um 15.30 Uhr in der Familienbildungsstätte im Herborner Walkmühlenweg 5. Nähere Informationen gibt es bei Baria Aslam unter Telefon 02772- 959646.