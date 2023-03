Vortrag „Ernährung in den Wechseljahren“

Herborn. „Ernährung in den Wechseljahren“ – das ist der Titel eines Vortrags, den Fastenleiterin Sabine Czilwa am Donnerstag, 30. März, in der AWO-Familienbildungsstätte Herborn hält. Für viele Frauen ändert sich in den Wechseljahren sehr viel; dabei spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Anmeldungen für den Vortrag, der um 19 Uhr beginnt, sind online unter www.awo-lahn-dill.de, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie telefonisch unter 02772-959616 möglich.