Herborn. Unter dem Leitgedanken „Wo bekomme ich Hilfe, wenn das Geld knapp wird“ steht der Vortrag, den Sabine Gombert-Lang vom Diakonisches Werk an der Dill am Donnerstag, 23. Februar, im Rahmen des „Lebenslust“-Erzählcafés hält. Beginn ist um 14 Uhr im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill im Walkmühlenweg; die Teilnahme ist kostenlos. An den Vortrag schließt sich ein gemeinsames Kaffeetrinken an.