Herborn-Merkenbach. Im Rahmen des kulturellen Angebots lädt der CVJM Merkenbach zu einem Vortrag mit Helmut Weller für Sonntag, 12. März, in das Gemeindehaus in Merkenbach ein. Um 17 Uhr zeigt der Naturfotograf mit Bildern und einem kurzweiligen Vortrag die Veränderungen der uns umgebenden Natur. In einer Pause gibt es Gelegenheit für Gespräche. Der Eintritt ist frei.