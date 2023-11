Herborn. Die Freunde der Flora Herbornensis laden für Donnerstag, 9. November, zu einem Bild-Vortrag über Käfer ein. Volkmar Nix (Dillenburg) wird den Vortrag in der Hohen Schule halten. Im Mittelpunkt stehen Käfer im Garten und in der heimischen Natur. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Hohen Schule. Die Veranstaltung ist kostenfrei.