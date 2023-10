Vortrag über Sibylla Merian

Herborn. Der Geschichtsverein Herborn und die Freunde der Flora Herbornensis laden zu ihrer ersten gemeinsamen Veranstaltung am heutigen Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in den Großen Saal des Herborner Rathauses ein. Vorgestellt wird das ungewöhnliche Leben der Maria Sibylla Merian. Die 1647 in Frankfurt als Tochter des Kupferstechers Matthäus Merian geborene Naturforscherin und Künstlerin hat sich auf die Darstellung von Blumen und Insekten spezialisiert. Einlass ist ab 18.45 Uhr am Eingang des Rathaus-Altbaus (Marktplatz), sowie von 18.30 bis 18.45 barrierefrei über den Eingang in der Turmstraße. Der Eintritt ist frei.