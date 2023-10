Vortrag zum Krieg in Europa

Herborn. Zu einem Vortrag zum Thema „Es herrscht Krieg in Europa – und Israel. Was sagen die Religionen? Eine jüdische Perspektive“ lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg am Dienstag, 24. Oktober, ein. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Aula der Hohen Schule, Schulhofstr. 3, in Herborn. Zu Gast ist der in Potsdam lehrende Judaist und Rabbiner Prof. Dr. Daniel Krochmalnik. Er wird anhand des rabbinischen Gelehrten Moses Maimonides (1138-1204), dessen Ausführungen zu Krieg und Frieden im Judentum bis heute die maßgeblichen Grundlagen lieferten, auf schwierige Fragen wie etwa der nach einem „gerechten“ Krieg oder der Legitimität des Tyrannenmordes näher eingehen - und dies durchaus auch mit Blick auf die Aktualität tun. Der Eintritt ist frei.