Vorverkauf für das Burger Oktoberfest startet

Herborn-Burg. Nach einer Pause von vier Jahren kehrt das Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr Burg zurück und verspricht einen Abend voller Tradition, Musik und guter Laune. Am Samstag, 30. September, lädt die Feuerwehr um 19 Uhr in das Burger Bürgerhaus ein, um gemeinsam zu feiern. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Silver-Birds“, für das kulinarische Wohl werden bayerische Gerichte und frisch gezapftes Bier angeboten. An der Abendkasse beträgt der Eintritt zehn Euro, im Vorverkauf sind die Karten für acht Euro erhältlich. Die Eintrittskarten kann man in verschiedenen Geschäften in Burg sowie bei allen Mitgliedern der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr erwerben.