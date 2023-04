Wäller wandern an der Lahn 

Herborn. Der Westerwaldverein Herborn lädt für den 1. Maifeiertag (Montag) zu einer Wanderung an der Lahn ein. Treffpunkt ist um 9.3o Uhr am Herborn Schießplatz, weiter geht es in Fahrgemeinschaften nach Weilburg an den Bahnhof. Um 10 Uhr startet die zwölf Kilometer lange Wanderung von Weilburg über Odersbach und zurück. Weitere Informationen gibt es bei Marita Pick unter Telefon 02775-1891. Dort kann man sich auch für die Tour anmelden.