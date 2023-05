Wäller wandern auf dem Westerwald

Herborn. Der Westerwaldverein lädt für Sonntag, 7. Mai, zu einer Wanderung in Montabaur ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Schießplatz in Herborn, weiter geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz an der Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur. Nach der circa zehn Kilometer langen Wanderung ist eine Einkehr im Gasthaus Wirzenborner Liss geplant. Informationen gibt es bei Dietmar Hornig unter Telefon 0151-10695835, dort kann man sich auch anmelden.