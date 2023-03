Wäller wandern nach Niederscheld

Herborn. Der Westerwaldverein Herborn lädt für Sonntag, 26. März, zu einer Wanderung zum Gleichenhäuschen nach Niederscheld ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schießplatz oder am TÜV in Burg um 10.15 Uhr. Die acht Kilometer lange Wanderung führt entlang des Dillweges nach Niederscheld und von dort steil bergauf zum Gleichenhäuschen. Über das Freizeitgelände Hustenbach geht es wieder zurück. Weitere Informationen gibt es bei Jens und Christiane Apel unter Telefon 0171-1115882 oder 0157-73325001.