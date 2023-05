Wäller wollen wieder wandern

Herborn. Der Herborner Westerwaldverein lädt für Sonntag, 21. Mai, zur Wanderung „Laternenweg H12“ von Hirschberg nach Greifenstein ein. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Schießplatz in Herborn oder um 11 Uhr in Hirschberg am Friedhofsparkplatz. Die Wegstrecke beträgt circa 11 Kilometer und am Ende ist eine Einkehr in Greifenstein geplant. Weitere Informationen gibt es bei Maritta Fabian, Telefon 02772-54674. Gäste sind wie immer willkommen.