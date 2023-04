Walpurgisnacht feiern

Herborn-Merkenbach. Der Walpurgisnachtverein Merkenbach lädt für Sonntag, 30. April, zur traditionellen Walpurgisnacht ein. Einlass ist um 20 Uhr, gefeiert wird am Festplatz (Oranienstraße). Der Eintritt kostet fünf Euro. Das DJ –Team legt rockige Musik auf und traditionell wird mit der Dämmerung die Hexe verbrannt. Das Mitbringen von Getränken ist nicht gestattet, vor Ort gibt es aber reichlich Auswahl zu günstigen Preisen. Den Erlös der Veranstaltung spendet der Walpurgisnachtverein in Jugendprojekte in Merkenbach und der Umgebung.