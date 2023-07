Wandern auf dem Sagenweg

Herborn. Der Westerwaldverein lädt für Sonntag, 23. Juli, zu einer Wanderung auf dem Sagenweg. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schießplatz in Herborn und um 11.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Waldaubach. Von dort aus geht es auf den rund neun Kilometer langen Sagenweg, wo man die Westerwälder Sagen kennen lernen kann. Gäste sind willkommen. Anmeldung und weitere Informationen bei Maritta Fabian unter Telefon 02772-54674 oder 0160-5417345 und Christiane Apel unter Telefon 0157-73325001.