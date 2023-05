Wandern mit dem CVJM

Herborn. Der CVJM-Kreisverband bietet ab Mai ein neues Format an. Unter der Bezeichnung „Wandern im CVJM“ wird zu gemeinsamen Wanderungen eingeladen. Es werden alle Altersgruppen, die gerne wandern, angesprochen. In Herborn findet die erste Wanderung am Sonntag, 21. Mai, auf dem Jahrtausendweg (H10) um Herborn statt. Start ist um 14 Uhr am CVJM-Haus in der Mühlgasse 22. Der Rundweg ist circa 11 km lang. Es ist auch ein Picknick vorgesehen, zu dem jeder gerne Kaffee/Tee und Gebäck beisteuern kann.