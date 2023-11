Wann werden die Bahnsteige in Herborn endlich saniert?

Der Zustand der Bahnsteige am Herborner Bahnhof ist für die Stadtpolitiker seit Jahren ein Ärgernis. Tiefpunkt aus ästhetischer Sicht sind die im Frühjahr angebrachten gelben Metallstützen, die zudem subjektiv den Eindruck vermitteln, dass der Bahnsteig aus baulicher Sicht nicht mehr sicher zu sein scheint.

Der Zustand der Bahnsteige am Herborner Bahnhof ist für die Stadtpolitiker seit Jahren ein Ärgernis. Tiefpunkt aus ästhetischer Sicht sind die im Frühjahr angebrachten gelben Metallstützen, die zudem subjektiv den Eindruck vermitteln, dass der Bahnsteig aus baulicher Sicht nicht mehr sicher zu sein scheint.

Immer wieder wurde die Sanierung der Bahnsteige in Herborn verschoben. Das kritisieren die Stadtverordneten und die Bürgermeisterin in einem Brief scharf. Um diese Punkte geht es.