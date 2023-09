Warum die Obdachlosenunterkunft in Herborn nicht fertig ist

Ab November sollen Obdachlose die Notunterkunft in Herborn nutzen können. Seit dem Beschluss, die ehemalige Brieftauben-Einsatzstelle umzubauen, wären dann zwei Jahre vergangen.

Vor zwei Jahren fiel die Wahl auf den Standort: Bis heute konnte in Herborn kein Obdachloser die Unterkunft in der früheren Brieftauben-Einsatzstelle nutzen. Was steckt dahinter?