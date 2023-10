Herborn. „Was lesen wir in diesem Herbst?“ ist der Titel einer Veranstaltung für Literaturfreunde zur der das AWO-Mehrgenerationenhaus und die Herborner Buchhandlung Baumann am Donnerstag, 2. November, einladen. Beginn ist um 14 Uhr im großen Saal des Familienzentrums im Walkmühlenweg 5 in Herborn. Dem offiziellen Teil schließt sich ein kostenloses, gemeinsames Kaffeetrinken an. Weitere Informationen gibt es bei: Joachim Spahn, Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill, unter Telefon 02772-959616.